Содержащиеся в Лукьяновском СИЗО (Киев) граждане Российской Федерации Александр Саттаров и Фарух Камалов написали на имя президента РФ Владимира Путина заявления с просьбой вернуть их в Россию путем обмена на одного из украинских политзаключенных, сообщила посетившая их украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала Денисова в своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

По ее словам, эти письма будут отправлены в МИД Украины, чтобы их доставили в администрацию президента России дипломатической почтой.

Денисова напомнила, что ранее такое заявление подал гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии (Киевская обл.).

"Украина инициировала и уже давно подала РФ списки на обмен. 5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Ответа нет", - добавила украинский омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Ранее Денисова и Москалькова также обсудили возможный обмен гражданина РФ Алексея Седикова, который отбывает наказание в исправительной колонии в Киевской области, на Сенцова.

Однако, по словам Денисовой, Москалькова указала на юридические нюансы: Россия считает Сенцова гражданином Российской Федерации, поэтому обмен гражданина РФ на гражданина РФ невозможен.

Как сообщала "Страна", ранее Денисова сообщала, что обращение о помиловании Сенцова уже передано в спецкомиссию

Также мы писали, что российская правозащитница встретилась с Сенцовым и заявила, что его состояние предкритическое.

Также западные режиссеры опубликовали письмо, в котором просят помочь освободить Сенцова.