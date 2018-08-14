Экс-игрок киевского “Динамо” и сборной Украины по футболу Александр Алиев рассказал о своих гонорарах и штрафах в киевском клубе. Об этом пишет спортивный портал Sport.ua.

"Мой самый большой штраф в „Динамо“ был 70 тысяч долларов? Вы ничего не знаете, Игорь Михайлович (Суркис - Прим. ред.) наказывал на 100 тысяч долларов. Но потом мы сыграли хорошо игру, я знал, когда к нему подойти, и он простил. Сколько зарабатывал? Не скажу, что мы зарабатывали больше всех в Украине. Самые большие премиальные - 45 тысяч долл. за игру. Когда с „Валенсией“ играли, с ПСЖ. Куда их сразу потратить? Разве что в казино пойти", - рассказал Алиев.

Алиев выступал за "Динамо" с 2005-го по 2010-й годы и с 2011-го по 2013-й годы.

Напомним, что согласно котильонным зарплатным ведомостям игроков "Динамо Киев", которые имеются в открытом доступе, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц. При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Дерлис Гонсалес, его реальная зарплата в "Динамо" достигала 110 тыс. долларов в месяц.

На данный налоговый скандал уже отреагировали в ГФС Украины и начали соответствующую проверку. Отметим, что обвинения в адрес киевского "Динамо" по части возможных налоговых махинаций звучат уже не впервые. В частности, речь о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 годы. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты около 30 миллионов долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.

Как сообщала "Страна", ранее экс-тренер "Динамо" рассказал, что не расстается с подарками от Суркиса.

Мы писали, что Суркис назвал "динамовцев" распущенными и пригрозил урезать зарплаты.

Ранее Игорь Суркис назвал Мирона Маркевича чемпионом по договорным матчам.