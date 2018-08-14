В течение недели (7-14 августа) корью в Украине заболели 771 человек, из них 444 ребенка. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

“За 32-ю неделю 2018 года корью заболели 771 человек - 327 взрослых и 444 ребенка”, - говорится в сообщении.

С начала года корью заболели 28 889 человека - 11 738 взрослых и 17 151 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5634 человека: 1773 взрослых и 3861 ребенок), Закарпатской (всего 2956 человек: 551 взрослый и 2405 детей), Ивано-Франковской (всего 2702 человека: 774 взрослых и 1928 детей), Одесской (всего 2284 человек: 1150 взрослых и 1134 ребенка), Киеве (всего 1986 человек: 1230 взрослых и 756 детей) и Тернопольской (всего 1536 человек: 598 взрослых и 938 детей) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

Как сообщала "Страна", под Киевом от кори умер двухлетний малыш.

Ранее в Минздраве решили разрешить бесплатную вакцинацию от кори взрослых украинцев из группы риска.

Также в середине лета всего за неделю заболели корью чуть меньше тысячи украинцев.