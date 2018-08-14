"Динамо" обыграло "Славию" благодаря воле, Вербичу и везению. Видео голов
Во вторник, 14 августа киевское "Динамо" под руководством Александра Хацкевича одержало трудную по игре победу над чешской "Славией" и пробилось в групповой раунд Лиги Чемпионов.
Киевляне забили по одному мячу в каждом из таймов. И чудом несколько раз не пропустили в ответ.
В одном из эпизодов гол отменил польский судья, которому из-за телеповторов некоторое время лучше не появляться в Чехии.
На 11-й минуте отличился Вербич, замкнувший подачу Беседина в штрафную площадку "Славии".
Второй мяч вице-чемпионы Украины забил уже сам Артем Беседин, которого вывел один на один Виктор Цыганков.
Футболисты "Динамо" в концовке каждого из таймов отчаянно оборонялись, в серединах - удачно атаковали и одержали победу.
Решающие два матча за выход в групповой этап Лиги Чемпионов киевляне проведут с победителем пары "Аякс" - "Стандарт". Первый матч в Голландии завершился с удобным для голландских "героев Илиады" счетом 2:2.
Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ
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