Прокуратуры Донецкой области начала уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом Украины двумя молодыми людьми в с.Первомайское Ясиноватского района.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Донецкой области , 8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в с.Первомайское на земле перед зданием Центра досуга обнаружен частично сожженный флаг Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю, а 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь", - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщала "Страна",в Луганской области пьяный мужчина сорвал украинский флаг со здания прокуратуры, в прокуратуре сообщили, он надругался над флагом, находясь под действием пропаганды.

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