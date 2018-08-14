Глава МИД Германии Хайко Маас обсудил во вторник по телефону со своим украинским коллегой Павлом Климкиным тему возможной миссии ООН в Донбассе.

Об этом сообщило в Twitter германское внешнеполитическое ведомство.

"Министр Маас обсудил сегодня по телефону со своим коллегой в том числе возможную миссию ООН", - отметили в МИД Германии.

"Германия и впредь будет прилагать усилия для поиска решения конфликта на Украине, - подчеркнули в германском ведомстве. - Нам необходимо устойчивое перемирие и прогресс в политическом процессе".

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Чуть позже Путин отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ.

В Киеве с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии по всей территории неподконтрольного региона, включая участок границы с Россией, а также с целью разоружения сепаратистов.

Как сообщала "Страна", ранее в ОБСЕ заявили, что на Донбасс массово стягивают танки, артиллерию, гаубицы и другую технику.

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