Главы МИД Германии и Украины обсудили по телефону миротворческую миссию ООН на Донбассе
Глава МИД Германии Хайко Маас обсудил во вторник по телефону со своим украинским коллегой Павлом Климкиным тему возможной миссии ООН в Донбассе.
Об этом сообщило в Twitter германское внешнеполитическое ведомство.
"Министр Маас обсудил сегодня по телефону со своим коллегой в том числе возможную миссию ООН", - отметили в МИД Германии.
"Германия и впредь будет прилагать усилия для поиска решения конфликта на Украине, - подчеркнули в германском ведомстве. - Нам необходимо устойчивое перемирие и прогресс в политическом процессе".
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.
Чуть позже Путин отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ.
В Киеве с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии по всей территории неподконтрольного региона, включая участок границы с Россией, а также с целью разоружения сепаратистов.
Как сообщала "Страна", ранее в ОБСЕ заявили, что на Донбасс массово стягивают танки, артиллерию, гаубицы и другую технику.
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