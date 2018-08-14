Металлические решетки на окнах не спасают киевлян от нашествия квартирных воров в последнее время и среди пострадавших оказываются даже высокопоставленные сотрудники МВД.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, сегодня объектом домушников стала главный бухгалтер Научно-исследовательского криминалистического экспертного центра МВД, который обрабатывает львиную долю всех экспертиз для полиции.

Известно, что квартира сотрудницы МВД на улице Панаса Мирного была оборудована решетками на окнах и хорошими замками в дверях, но не было сигнализации.

Поэтому квартирные воры посчитали, что им проще будет проникнуть внутрь через окна, учитывая первый этаж. Они распилили решетку, вывернули квартиру и так же убежали через окно.

Женщина с утра ушла на работу, а когда вечером вернулась - все было перевернуто вверх дном. На одном окне была сломана решетка.

Пропали золотые украшения и деньги. На какую именно сумму была совершена кража еще точно не известно. Заведено уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины.

Домушники пока не пойманы, но, учитывая что потерпевшая работает в МВД, и отвечает за своевременное получение зарплаты полицейскими экспертами, правоохранители постараются все же найти воров как можно быстрее.

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