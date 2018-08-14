Сегодня на трассе Киев-Чоп, в селе Суходолы Бродовского района, столкнулись два грузовика. В результате ДТП водитель одного из транспортных средств погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции во Львовской области.

"По предварительной информации водитель одного из грузовиков выехал на встречную полосу движения. Произошло столкновение с другим грузовиком. Водитель машины, которая выехала на встречную, погиб. Другого водителя доставили в больницу", - сообщили в Нацполиции.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

На месте трагедии работали спасатели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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