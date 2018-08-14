В ближайшие сутки, 15 августа, погоду большей части территории Украины будет определять жаркая и сухая воздушная масса, лишь в западной части страны ожидается более влажный воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду на Западной Украине прольются дожди, температура снизится до +24…+26 градусов. Чем западнее – тем длительнее будет дождь. Также прогнозируются и сильные грозы. Ветер западный, 3-8 м/с.

На севере жара продолжает властвовать, +28…+34 градусов тепла. Ветра практически нет, от 3 до 8 м/с, южно-западный. Ночью температурный минимум будет держаться на уровне 16-18 градусов тепла.

Немного жарче стало на Юге, +30…+36 градусов. Немного ниже температура в Одесской области, видимо, из-за дождей на западе страны. Ветер восточный и восточно-южный. Переменная облачность. Температура ночью тоже повысилась, +19…+23 градусов.

На востоке Украины та же переменная облачность и практически южная жара, +33…+35 градусов. Хотя здесь хотя бы ночью можно немного отдохнуть от жары, +13…+20 градусов. Здесь дождя придется еще несколько дней подождать. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Фото: meteo.gov.ua/

В Крыму, от +31 до +33 градусов тепла, а ночью стоит ожидать от +18 до +20 градусов.