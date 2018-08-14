Под Шулявским мостом коммунальщики практически завершили снос МАФов перед масштабной реконструкцией развязки.

Корреспондент "Страны" заснял освобожденный от торговых палаток проход под мостом. Старожилы говорят, что в последний раз это место было таким не менее десятка лет назад.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", Шулявский мост за 600 млн будет ремонтировать фирма помощника нардепа Микитася.

Мы писали, что у Кличко уже перекрыли съезды для ремонта "уставшего" Шулявского моста.

Ранее Кличко рассказал о количестве аварийных мостов в Киеве и наобходимых финансах для их реконструкции. "Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов – в аварийном состоянии. Три – в предаварийном. Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить едва живую инфраструктуру. И мы делаем все, чтобы отремонтировать всю транспортную инфраструктуру, от которой зависит жизнедеятельность нашего города", - заявил Кличко.