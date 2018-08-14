Россия предоставила компании Nord Stream 2 AG все необходимые разрешения для строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила пресс-служба оператора проекта.

"На сегодняшний день получены все разрешения, необходимые для строительства российского участка газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении. Разрешение было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор).

Участок газопровода, проходящий по дну российского территориального моря (примыкающий к сухопутной территории или внутренним и морским водам государства морской пояс шириной до 12 морских миль, отмеряемых от морских линий), имеет длину около 114 километров. При строительстве будут учтены все природоохранные аспекты "в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы".

До этого министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства также дало свое согласие на реализацию проекта. Кроме того, полные комплекты разрешений уже были получены от следующих стран ЕС: Германии, Финляндии и Швеции.

Ранее "Страна" сообщала, что Дания остается единственной страной, которая пока не одобрила проект.

Также мы писали о том, что Германия будет достраивать "Северный поток-2" несмотря на проблему Украины.