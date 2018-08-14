В Киеве 21 сентября в Октябрьском дворце состоится премьера необычного музыкального спектакля "Серенада солнечной долины" с участием звездных украинских артистов. Об этом сообщили организаторы постановки.

Сюжет выстроен по мотивам оскароносной голливудской комедии, в постановке Семена Горова используется музыка оркестра Гленна Миллера, в нем примут участие самые известные и любимые актеры Украины, а уникальные декорации Маши Шубиной и костюмы Любавы Сокол никого не оставят равнодушным.

"Вы узнаете историю талантливого музыканта Теда Скотта, чей оркестр пригласили сыграть на знаменитом курорте "Солнечная Долина". Музыкант будет петь в дуэте с великой певицей Вивьен Доун, которая проявляет к нему особое внимание. Но в жизнь Теда также ворвется Карен — беженка из Норвегии, которая закрутит морозным вихрем эмоций всех героев спектакля. Теперь вместо репетиций Тед гоняется за Карен по снежным склонам на лыжах. Это — классический любовный треугольник, который непросто распутать, но хэппи энд гарантирован!, - рссказывают организаторы.

Продюсером постановки выступит известный столичный бизнесмен и музыкант Александр Меламуд.

На уникальной сцене, созданной специально для этого спектакля, сыграют такие звезды как Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Ксения Вертинская и другие.

Сам Меламуд также сыграют роль.

Билеты можно приобрести на сайте parter.ua и concert.ua.

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