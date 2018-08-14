Власти Дрогобыча просят Львовскую областную государственную администрацию объявить райцентр зоной экологического бедствия в связи с накоплением там значительных объемов твердых бытовых отходов (ТБО).

Как сообщается на сайте Дрогобычского городского совета, обращение уже направлено в департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА с соответствующими документами, передает Интерфакс-Украина.

"Преступная группировка, затеявшая "терроризм" против Дрогобыча, потеряла здравый смысл… Так больше продолжаться не может. В рамках действующего законодательства Дрогобыч имеет право рассчитывать на поддержку со стороны государства, потому что на протяжении полугода никакой реакции не было", - цитируют в сообщении слова мэра Дрогобыча Тараса Кучмы.

Райцентр Дрогобыч испытывает трудности с вывозом ТБО с 9 февраля, когда жители села Броница перекрыли дорогу к городскому полигону Дрогобыча. Ситуацию не удается разрешить до сих пор. В данное время в городе накопилось около 2 тыс. тонн отходов.

Как сообщала "Страна", ранее мусорный кризис поставил Львов на грань эпидемии.

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Не так давно власти Львова запретили работу мусорной станции, которая провоцировала столкновения птиц и самолетов.