Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 15 августа 2018 года до уровня 27,458922 грн/$1 по сравнению с 27,344448 грн/$1 на 14 августа 2018 года.

100 долларов США - 2745.8922

100 евро - 3131.9646

10 российских рублей - 4.1135

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 августа составил 276,3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $224,9 млн.

По данным сайта Минфин, доллар в кассах банков продавали/покупали в среднем за 27.350/27.600 грн.

Фото: minfin.com.ua/currency/

На черном рынке по данным на 14:00 доллар подорожал на 9 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже и в целом торговался на уровне 27,44/27,50 грн за доллар. На 19:00 участники валютного аукциона подали 270 заявки на покупку доллара и 262 на продажу.

Как сообщала "Страна", во вторник, 14 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины вырос до 27,45 грн/$1. Накануне, в понедельник банки покупали доллар по 27,36 грн.

Мы писали, что у Нацбанка не получается остановить обвал гривни. На рынке господствовали спекулятивные игры.

Отметим, что украинцы начали "разорять" банковские счета. Снимают гривну и конвертируют в доллар.