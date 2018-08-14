Нового бесплатного адвоката экс-президента Виктора Януковича Юрия Рябовола курирует заместитель Главного военного прокурора Дмитрий Борзых. Об этом пишет "КП в Украине" со ссылкой на источник.

Именно Борзых, после демарша адвокатов "Аверлекс", было поручено "подыскать" лояльного к ГПУ адвоката из Центра безоплатной правовой помощи.

"Рабочие отношения Рябовола и Борзых начались еще с 2011 года, когда последний работал в прокуратуре Голосеевского района, а Рябовол начал адвокатскую деятельность в этом же районе, - отмечает инсайдер из ГПУ. - С того момента они достаточно плотно контактируют. После назначения Рябовола бесплатным адвокатом Януковича люди Борзых уже неоднократно встречались с ним и "на словах" передавали инструкции. Установка простая – быстро ознакомиться с материалами, после чего поучаствовать в дебатах и дать возможность судьям уйти в совещательную для вынесения приговора. С подачи Борзых к Рябоволу был приставлен охранник, хотя по сути это наблюдатель, который должен отсечь какие-либо ненужные контакты адвоката".

Фото: styler.rbc.ua

Ранее в распоряжение "Главкома" попали фотографии журнала ознакомления с материалами дела о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. На фото видно, что недавно назначенный адвокат от Центра правовой помощи Юрий Рябовол начал знакомиться с материалами дела, о чем делает записи в специальном журнале. Согласно этим записям, защитник успевает за час-полтора ознакомиться сразу с четырьмя томами дела. Как уточняет источник "Главкома", который участвует в этом процессе, каждый том - это 200-250 страниц.

"То есть, за это время новый адвокат успевает перелистывать около 1000 страниц материалов дела. Всего же в деле около 59 томов и еще более 1000 минут фото-видеоматериалов. Это означает, что Рябовола прокуратура торопит с ознакомлением материалов уголовного дела, чтобы на ближайшем заседании 16 августа 2018 начать дебаты и в ближайший месяц вынести приговор Януковичу ", - делает вывод источник. По его подсчетам, даже если учесть "такую крейсерскую скорость" ознакомления с делом адвоката Рябовола, то до 16 августа он вряд ли успеет ознакомиться и с половиной материалов дела о госизмене.

Один из адвокатов Януковича Александр Байдык, который работает по контракту, заявил, что защитнику из ЦБПП Рябоволу от ГПУ была поставлена задача принять участие в дебатах и, не мешая прокурорам, продемонстрировать состязательность в процессе. "ГПУ сейчас пытается повлиять на защитника Рябовола, чтобы он с делом ознакомился за 10 дней", - заявил на днях Байдык в интерьвю "Главкому".

Ранее "Страна" сообщала, что Виктору Януковичу официально назначили нового государственного адвоката. Это было сделано с подачи ГПУ, несмотря на то, что законодательство запрещает назначение таких адвокатов при наличии у подозреваемых действующих адвокатов по контракту.

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