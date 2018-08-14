Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала фото обысков в камерах, где находились осужденные "торнадовцы". В камерах был обнаружен нацистский флаг, алкоголь, ножи, молотки и биты. Об этом она написала в Twitter.

Сарган отметила: "Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?"

Фото: twitter.com/SarganLarysa

Напомним, 9 августа экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО из-за того, что сотрудники изолятора хотели провести обыск в их камерах. В результате столкновения пострадал один правоохранитель от взрыва самодельного взрывпакета. После бунта в Лукьяновском СИЗО, комбата Торнадо вывезли в Белую Церковь, разделив с сокамерниками.

В Минюсте заявили, что против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые якобы помогали экс-бойцам Торнадо в подготовке бунта, открыли уголовное производство.

Мы писали, что появилось видео, как конвой избил бывшего депутата Кармазина при вывозе торнадовцев из СИЗО.