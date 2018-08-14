Около 2000 правоохранителей будут обеспечивать охрану правопорядка во время футбольного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018-2019 между ФК "Динамо" (Киев, Украина) -"Славия" (Прага, Чехия).

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Усиленные наряды полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины будут патрулировать прилегающую к стадиону "Олимпийский" территорию и станции метро столичной подземки.

"Правоохранители призывают граждан не нарушать установленные правила поведения во время проведения футбольного матча", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", ранее футбольные ультрас прошли по улицам Днепра с нацистким приветствием и файерами.

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