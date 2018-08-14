Во вторник, 14 августа курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины вырос до 27,45 грн/$1. Накануне, в понедельник банки покупали доллар по 27,36 грн.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,43-27,47 грн/$1.

В НБУ с самого утра заявили о готовности продать на аукционе до $100 млн. Центробанк удовлетворил 22 заявки на сумму $66,6 млн.

Всего на аукцион было подано 46 заявок на общую сумму $98,1 млн по курсу от 27,465 грн/$1 до 27,47 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 27,46 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн/$1.

По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару во вторник снизилось до 27,4655 грн/$1 с 27,3382 грн/$1 днем ранее.

Как сообщала "Страна", у Нацбанка не получается остановить обвал гривни. На рынке господствовали спекулятивные игры.

Отметим, что украинцы начали "разорять" банковские счета. Снимают гривну и конвертируют в доллар.