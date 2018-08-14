Теле- и радиоведущий Сергей Доренко дал интервью Юрию Дудю для проекта "Вдудь", а после этого назвал его малообразованным мальчиком в прямом эфире программы "Полный подъем" на радио "Говорит Москва", главным редактором которого является.

В сегодняшнем эфире он заявил "Не Дудь топ, а я топ! Дудь - малообразованный, не прочитавший ни одной книги мальчик!"

За день до выхода интервью Сергей Доренко также резко раскритиковал Юрия Дудя в эфире своей программы.

"Вы когда спрашиваете про Дудя, вы дезактуализированные лохи или кто? Вы читаете меня в телеграмме? Вы читаете меня в твитере? Я же все там написал. Всё написал для плечистых кретинов в твиттере, телеграмм-канале своем. Кстати, Дудь - полностью дезактуализированный лох... Ну, спортивный журналист, вообще не в курсе. Чего сюда приехал из своего Харькова", - заявил Доренко.

Он добавил, что Юрий Дудь не погружен в действительность и что интервью - это был разговор "деда Пропердыкина, который вынырнул откуда-то из 90-х" и только и спрашивал о Березовском.

Также в своем твиттере он написал, что боялся вывихнуть челюсть от зевоты и отвечал из вежливости.

Фото: twitter.com

Интервью с Доренко вышло на YouTube-канале Юрия Дудя 14 августа. В нем Доренко рассказал о Владимире Путине, Борисе Березовском, русском народе, своей новой квартире с видом на Кремль и деньгах.