В Киеве началось общественное обсуждение вопроса о присвоении новой улице имени Амины Окуевой. Об этом говорится на сайте КГГА. Обсуждение будет проходить до 10 октября. На 14 августа, через 4 дня после публикации информации о голосовании, решение поддержали 34 человек, 5 человек - против.

Напомним, Амина Окуева работала фельдшером в рядах батальона "Киев-2" во время боевых действий на востоке Украины, принимала участие в обороне Дебальцево, выполняла боевые задачи вблизи поселка Чернухино на Луганщине и т.д.

На нее и ее мужа несколько раз покушались.

В 2017 году покушение на улице Кирилловской оказалось неудачным, киллера задержали (сам обвиняемый в покушении на убийство Артур Кринари по кличке Динго заявляет, что убивать супругов не собирался).

6 июня в Подольском райсуде Киева сторона обвинения зачитала обвинительный акт по делу о покушении на добробатовцев Адама Осмаева и его жену Окуеву.

Во время второго покушения 31 октября 2017 Окуева погибла, а муж, Адам Осмаев, получил ранения, но остался жив. Это дело до сих пор не раскрыто.

Кстати, в Одесском облсовете уже во второй раз не хватило голосов депутатов, чтобы обратиться к мэрам региона с просьбой увековечить память убитой Амины Окуевой.