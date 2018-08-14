Межпланетная станция NASA New Horizons обнаружила то, что, возможно, является границей Солнечной системы – невидимую водородную стену, где заканчивается солнечная энергия. Об этом пишет Gizmodo.

За ней находится межзвездная материя, заполненная водородом. Это практически совпадает с тем, что обнаружил космический аппарат Voyager 30 лет назад.

Станция находится на текущий момент на расстоянии почти 6,5 млрд км от Земли и далеко за пределами орбиты Плутона.

"Мы предполагаем, что есть какой-то дополнительный источник яркости. Если у нас будет шанс снять это с помощью New Horizons, мы это сделаем", – сказал исследователь Рэнди Глэдстоун (Randy Gladstone) из Юго-западного института.

Фото: gizmodo.com

Энергия Солнца заставляет частицы водорода высвобождать ультрафиолетовый свет. Однако заряженные частицы на определенном этапе своего пути ослабевают, там начинает скапливаться галактический водород, создавая границу с характерным свечением. Именно его и могли зафиксировать Voyager и New Horizons.

Однако на борту New Horizons есть более чувствительный, чем у предшественников ультрафиолетовый спектрометр Alice. С помощью этого инструмента исследователи получили 360-градусный обзор ультрафиолетового излучения. Не исключено, что свечение могло принадлежать и другому мощному источнику, который находится за пределами Солнечной системы. Учёные планируют наблюдать за этой областью дважды в год.

Фото: gizmodo.com

В данный момент аппарат New Horizons направляется к объекту 2014 MU69 пояса Койпера – астероиду диаметром 30-45 км, а затем продолжит свой путь к краю Солнечной системы.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA в последний момент отложила исторический запуск исследователя Солнца.

Также ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой и холодной водой.