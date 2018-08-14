В одном из гаражных кооперативов Киева во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили нелегально хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

По данным следствия, гаражным помещением пользуется бывший военнослужащий батальона "Киев-2". Продолжаются первоочередные следственные действия.

В помещении обнаружили 4 ручных противотанковых гранатомета (два РПГ-26 и два РПГ-22), 4 мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 гр каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 гр, около 2 кг пластида, 27 гранат РГД-5, 15 гранат Ф 1, 1 тротиловую шашку, 12 электродетонаторов и одну зажигательную трубку, более 4 тысяч патронов к автоматическому оружию (калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие).

Арсенал 14 августа обнаружили следователи полиции Подольского района в сопровождении сотрудников Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в Киеве и области.

В дальнейшем правоохранители планируют задержать бывшего военнослужащего батальона "Киев-2" в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему могут сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины и просить суд о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Никополе мужчина превратил гаражи в склад оружия.

Правоохранители нашли: охотничье ружье иностранного производства, спецсредство иностранного производства, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями, пистолет, 15 гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25, 2 корпуса гранат РКГ-3ем, 10 электродетонаторов, составные части к разному оружию и 605 патронов различного калибра.

Напомним, что Киев стал мировым лидером по снижению качества городской жизни.