В Киеве сегодня наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом, а до 16 августа будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота в Киеве достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах: площадь Бессарабская, площадь Демеевская; ул.Довженко и проспект Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: ул.Попудренко, ул.Довженко, ул.Каунасской; пр-кт Оболонский и пр-кт Победы; бульвара Л.Украинки; площади Бессарабской и площади Демеевская.

"До 16 августа в столице будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", – проинформировали в ГСЧС.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее "Страна" сообщала, что воздух Киева из-за жары насыщен опасными диоксидом азота и формальдегидом.

Также мы писали, что спасатели назвали улицы и проспекты Киева, где опасный уровень загрязнения воздуха.