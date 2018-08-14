Пылевой шторм на Марсе накрыл марсоход Opportunity, после чего связь NASA с ровером пропала. Начинавшаяся как локальная - буря разрослась до явления планетарного масштаба. Представители агентства продолжают попытки его обнаружить. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Opportunity был застигнут штормом в Долине Настойчивости. Пылевые бури нередки на Марсе и чаще всего случаются "в летнее время" летом, когда Марс подходит к перигелию (самая ближняя к Солнцу точка его орбиты).

Из-за испарения замороженного углекислого газа атмосфера на планете сгущается, а температура - повышается. Из-за этого частицы пыли поднимаются выше. В результате пылевые облака могут достигать в высоту 60 километров.

Минувший раз марсоход накрыла буря в 2007 году. Тогда связь с ним пропала на две недели. Однако на этот раз масштабы шторма были значительно больше.

Марсоход во время бури был переведен в кризисный режим. Это было сделано в связи с тем, что ровер питается от собнечных батарей и для нормальной работы они должны оставаться теплыми. Однако во время бури температура ровера составляла минус 29 градусов Цельсия.

Ровер Opportunity начал свою миссию 25 января 2004 года. Изначально планировалось, что он будет работать 93 земных дня.

Видео: youtube.com/NASA Video

Как сообщала "Страна", NASA запустило зонд для изучения Солнца. Запланировано, что зонд приблизится к Солнцу на расстояние 6,4 миллиона километров - это рекордная цифра для исследовательских машин, ранее запущенных людьми. Зонд войдет в пределы солнечной короны.

Отметим, что NASA выбрала строителей первого жилья на Марсе.