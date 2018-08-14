Названы три версии обрушения моста в Генуе
После внезапного обрушения моста в Генуе, на котором находились автомобили и люди, названы три возможные причины трагедии.
Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был возведен в 1960-х годах. Издание ANSA уточняет, что во время обрушения на мосту проходили работы по техническому обслуживанию и укреплению перекрытий.
Кроме того, телеканал La7 со ссылкой на очевидцев, сообщил, что перед тем как мост обрушился, в него ударила молния.
Еще одна версия - смещение почвы из-за потоков воды. В этот день в Генуе шел очень сильный дождь.
Напомним, что по последним данным в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека.
Ранее было опублковано видео момента крушения моста в Италии.
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