После внезапного обрушения моста в Генуе, на котором находились автомобили и люди, названы три возможные причины трагедии.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был возведен в 1960-х годах. Издание ANSA уточняет, что во время обрушения на мосту проходили работы по техническому обслуживанию и укреплению перекрытий.

Кроме того, телеканал La7 со ссылкой на очевидцев, сообщил, что перед тем как мост обрушился, в него ударила молния.

Еще одна версия - смещение почвы из-за потоков воды. В этот день в Генуе шел очень сильный дождь.

Напомним, что по последним данным в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека.

Ранее было опублковано видео момента крушения моста в Италии.