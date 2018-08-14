24 августа на День независимости работа киевского метрополитена и городского пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на два часа в связи с празднованием Дня независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской госадминистрации.

Также 24 августа с 08:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будет временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.

Как сообщала "Страна", на День Независимости украинцев ждет долгий уик-энд .

Ранее мы писали, что появилось расписание дополнительных поездов на День Независимости-2018.

Мы сообщали, что 22 августа МВД привлечет все силы для усиления охраны на День независимости.