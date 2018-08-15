Конспирологи и уфологи назвали новую дату конца света - 16 августа. На разных ресурсах накануне этой даты появились сообщения, что смерть Земле принесет таинственная планета Нибиру и что спасутся только в Исландии, но ненадолго. Что обещают проповедники конца света в этот раз и что это за планета-убийца, которую никто не видел?

Нибиру под маской невероятного Халка

По разным версиям сторонников теории о конце света, Нибиру либо столкнется с Землей, либо ее магнитное поле вызовет масштабные катаклизмы - извержения вулканов, землетрясения, цунами или же сила ее гравитации вытеснит нашу планету с привычной орбиты, она удалится от Солнца и замерзнет. И что якобы обрушение моста в Генуе и лесные пожары в США и Европе - начало череды катастроф.

Нибиру увидели в приближении кометы C/2017 S3 (невероятный Халк) с необычным зеленым газовым облаком вокруг нее. Якобы, на самом деле это и есть та самая таинственная звезда смерти. Но комета уже миновала точку сближения с Землей - 7 августа она находилась в 112 миллионах километров. Затем она приблизилась к Солнцу, а 16 августа обогнет его и вновь направится к окраинам Солнечной системы.

Неопознанный объект рассмотрели с Урала

Проповедники апокалипсиса недолго искали следующее подтверждение конца света 16 августа. Житель российского Тагила Валентин Дегтерев, которого некоторые ресурсы почему-то называют исследователем или ученым, заявил, что рассмотрел во время стрима с борта МКС, гигантский объект, приближающийся к планете. Онлайн-трансляцию с борта МКС ежедневно можно увидеть в онлайн-трансляции NASA.

Дегтерев сделал предположение, что это планета Нибиру, заявил, что в NASA замалчивают информацию. И обнародовал скришоты с видео.

Некоторое время назад в сети растиражировали новость о том, что к Земле приближаются некие космические корабли, которые можно рассмотреть на снимках с сайта sky-map.org. Позже выяснилось, что сайт использовал обзор Digitized Sky Survey и для эффектности пропускал изображения через цветные фильтры. "Звездный флот" при этом просматривался только на снимках с синим фильтром, поскольку это был всего лишь дефект фотопластинки.

Также в NASA сообщали, что отражение Солнца на линзах техники, часто принимают за таинственный летающий объект либо планету. Такой блик находится напротив Солнца и повторяет его движения, если речь о видео. Такую иллюзию часто принимают за НЛО.

Кстати, неутомимый исследователь из Тагила Дегтерев ранее рассмотрел в Антарктиде летающую тарелку, изучив спутниковые снимки сервиса Google Earth. Он сделал вывод, что это явно не разлом и что НЛО упало на Землю 250 млн лет назад. Как это удалось установить по фото, россиянин не пояснил.

После того, как "сенсацию" опубликовали СМИ в разных странах, исследователь Эндрю Флеминг из Британской службы по изучению Антарктики, прокомментировал The Daily Mail, что на снимке обычная ледниковая трещина. А темная и синяя часть снимка - это тень ото льда и лед, который не покрыт снегом.

Выживут только в Исландии

Конспирологи сообщили, что после того, как Земля столкнется с Нибиру, она сойдет с орбиты и начнет удаляться от Солнца, поэтому все живое погибнет. Чуть больше повезет жителям Исландии с их термальными источниками. Они смогут какое-то время подогревать окружающий воздух, но это будет носить временный эффект.

История мистификации

Планету Нибиру придумал американский писатель-фантаст Захария Ситчин, продавший после немало книг, посвященных своей теории. Обладая любительскими познаниями в археологии, истории и шумерских языках в 70-х годах он впервые заявил, что Нибиру – планета, которая в древности уничтожила планету Тиамат между Юпитером и Марсом. И что из обломков этой планеты возникла Луна. Также он говорил, что пришельцы с Нибиру посещали Землю и древние шумеры считали их богами.

Ситчин писал, что Нибиру - коричневый карлик, или десятая планета, которая находится на очень вытянутой орбите и обходит вокруг Солнца за 3 600 лет, поэтому ее до сих пор не было видно. Он считал, что планета-убийца приблизится к Земле в 2085 году.

Но его последовали говорили, что это произойдет раньше. Назывались даты апокалипсиса в 2003-м, затем 2010-м, 2012 годах. Некоторые даты, например, конец света в 2012 году (конец света по календарю Майя - Прим.Ред.) вызвали серьезную панику среди населения. Например, в Украине люди кинулись скупать спички, мыло и свечи. В США и Европе стали покупать бункеры.

Ученые не рассматривают всерьез теории о планете Нибиру, поэтому редко комментируют их. Они удивлены, что слух оказался таким живучим. Зато каждый день появляются новые видео и статьи тех, кто в Нибиру верит.