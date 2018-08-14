Силовики задержали семью из Славянска, которых заподозрили в участии в незаконных формированиях самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил во вторник, 14 августа.

Согласно сообщению, сын и мать в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды присоединились к "ополчению Новороссии" и под руководством сепаратиста по имени Александр несли службу на блокпосту в Славянске. Якобы они осуществляя "фильтрационные мероприятия".

Когда украинские военные взяли под контроль ряд городов Донбасса, то сын и мать покинули ряды сепаратистов, и вернулись домой. Им предъявлено подозрение в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" задержали пособника "ДНР", летевшего в страны Ближнего Востока.

Напомним, что в "ДНР" требуют от Украины вернуть 277 пленных, Киев признал только часть.