Во вторник, 14 августа, в Политехническом переулке, в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с учаcтием автомобиля Smart. Об этом сообщает канал dtp.kiev.ua в Facebook.

"Девушка на Smart сбила бабушку на тротуаре в Киеве, переулок Политехнический. Был совершен наезд на пешехода. Со слов водителя, она испугалась представителя патрульной полиции, перепутала педали "газ-тормоз" и выехала на тротуар, где находились бабульки", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали. На местес работают патрульная полиция и скорая помощь.

Как сообщала "Страна", набитый пассажирами Daewoo Matiz лег на крышу. Пострадали трое детей и трое взрослых.

Мы писали, что в Киеве произошло двойное ДТП с участием семи машин, пострадала годовалая девочка.

Ранее в Киеве на Троещине в столкновении "Волги" и "ВАЗа" пострадали пятеро, включая ребенка.