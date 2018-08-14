Первая тренерская отставка украинского футбольного сезона произошла спустя всего месяц после его старта - футбольный клуб "Львов" разорвал контракт с бразильским тренером Жилмаром Тадеу да Силва, у которого не оказалось профессиональной лицензии.

Руководство клуба получило от тренера заявление об отставке, приостановив сотрудничество с 47-летним специалистом из Бразилии по соглашению сторон, сообщает официальный сайт ФК "Львов".

Произошло это уже на следующий день после получения официального письма от Федерации футбола Украины, в котором говорится, что Жилмар не может занимать эту должность, поскольку не имеет необходимого уровня квалификации: у него есть лишь тренерская лицензия категории А, а для клуба украинской футбольной Премьер-лиги нужна лицензия уровнем выше - PRO.

В своей недолгой тренерской карьере Жилмар не только проработал четыре года тренером юниоров и помощником тренера в Запорожье, но и возглавлял иностранные клубы: по году в бразильских "Униао Можи" и "Освальдо Круз", два года в саудовском Аль-Мойзель и в январе 2018 года возглавил команду из Макао "Чао Пак Кей", с которой выиграл серебряные награды местного чемпионата, что стало наивысшим взлетом в истории клуба.

4 июля 2018 года Жилмар был назначен главным тренером футбольного клуба "Львов", с которым провел четыре матча и набрал 4 очка (одна победа, одна ничья и два поражения при разнице мячей 3-3).

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