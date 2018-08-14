Количество погибших в результате обвала моста в итальянской Генуе возросло до 30 человек. Как сообщается, в последнем официальном отчете спасателей говорится об "около трех десятках человек", которые погибли в результате обрушения морендианского моста.

Кроме того, местная полиция советует автомобилистам объезжать район, где произошел обвал.

Видео: facebook.com/Repubblica/videos

До этого было известно о 22 жертвах обвала моста в Италии. Также сообщалось, что во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Вероятной причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Ранее "Страна" сообщала, что в мост, который рухнул в Генуе, сначала ударила молния - очевидцы трагедии.

Также мы писали, что в Генуе нашли нескольких выживших под завалами моста.