Британский экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис признался, что уже слишком стар для бокса. Поэтому он будет не боксировать, как сообщалось ранее, с Виталием Кличко, а сыграет с нашим боксером в шахматы.

Легендарные боксеры вновь выйдут в ринг, где сыграют в шахматы во время 56-го конгресса WBC. Боксерская конференция пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы старые сейчас, чтобы снова надевать боксерские перчатки. Нам интереснее драться в остроте ума, чем на кулаках", - рассказал Льюис.

Шахматный матч состоится во время благотворительного аукциона, подробности которого пока не разглашаются.

Легендарный бой между Кличко и Льюисом состоялся 21 июня 2003 года. Тогда поединок остановили из-за рассечения у украинского боксера, который на тот момент лидировал по очкам со счетом 58:56. Льюис пообещал матч-реванш, однако вскоре после боя завершил карьеру. Этот бой признали лучшим поединком десятилетия в супертяжелом весе.

Виталий Кличко носит титул "вечного" чемпиона WBC, а Леннокс Льюис является экс-абсолютным чемпионом мира.

Как сообщала "Страна", кубок Усика охраняет очень жесткий шпиц Снег.

Напомним, что Василий Ломаченко в третий раз подряд занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии BWAA.