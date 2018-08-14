Пер Сандберг, министр рыбного хозяйства Норвегии, подал в отставку из-за нарушения правил безопасности во время отпуска, который он провел в Иране в июле 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

Сандберг не предупредил коллег о месте поездки, а также взял с собой в Иран выданный правительством телефон. Норвежские министры должны уведомлять премьер-министра о направлении поездки, а также не имеют права использовать государственный телефон в странах, "с которыми у Норвегии нет постоянного сотрудничества по безопасности".

Как отметило агентство, Сандберг также является главой антииммигрантской партии Прогресса. Внутри партии раскритиковали его за то, что он поехал в отпуск со своей девушкой-иранкой, которая получила вид на жительство в Норвегии около 10 лет назад.

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