Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу правительства, уволил нескольких министров, а одного из них - предложил отправил работать на завод.

Лукашенко провел кадровые чистки во время посещения Оршанского района Витебской области, передает БЕЛТА.

"Строгий выговор (Николаю - Прим.Ред.) Шерстневу за безобразное, безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. (Виталия - Прим.Ред.) Вовка, [Анатолия] Черного немедленно отправить в отставку. (Олегу - Прим.Ред.) Двигалеву и (Станиславу - Прим.Ред.) Засю - полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю", - заявил белорусский президент.

Николай Шерстнев - губернатор Витебской области. Виталий Вовк руководит министерством промышленности. Анатолий Черный возглавляет министерство архитектуры и строительства. Олег Двигалев является председателем Государственного военно-промышленного комитета. Станислав Зась руководит Советом безопасности страны.

Особое недовольство Лукашенко вызвал министр промышленности Вовк, которого он предложил отправить работать на Оршанский инструментальный завод. "И не дай Бог здесь не будет сделано то, что вы наметили, и то, что я вам поручил. Как вариант, направьте Вовка сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал", - предупредил чиновников президент.

Днем ранее, 13 августа, Лукашенко во время посещения Оршанского завода назвал причины ненависти народа к чиновникам. По его мнению, она проистекает из безалаберности и безобразия.

Как сообщала "Страна", Лукашенко появился на публике после слухов об инсульте.

После этого президент Беларуси ответил на вопросы местных журналистов. Один из них сказал, что все были рады, что слухи о болезни президента оказались неправдой. На что Лукашенко ответил: "Еще говорят, что двойник работает вместо меня, так что ты меня иногда щупай".

Напомним, что срок безвизового пребывания в Беларуси удлинили в 6 раз.