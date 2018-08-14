В Кировоградской области в Новоукраинке правоохранители, социальные службы и медики объединились, чтобы спасти четырехлетнего мальчика от его же родителей. Дело в том, что ребенок в свои четыре года весит всего 7 кг вместо положенных по возрасту 16 кг, пишет Кировоградская правда.

"Мы застали ребенка в кроватке с головы до пят испачканным собственными фекалиями. Он был настолько худюсенький, что сердце просто разрывалось. Когда ехали в больницу, мальчик постоянно просил хлебушка и водички. Медики достали тормозки. А в больнице, как в руках медсестры увидел кастрюлю, начал кричать ... Представьте себе, насколько он был голоден", - рассказывают очевидцы.

Фото: Кировоградская правда

Специалисты еще не определили, в течение какого времени ребенок недоедал.Это станет понятно после результатов обследования.

"Ребенка доставили к нам в сопровождении социальных служб. Сейчас мальчика обследуют. Его состояние не угрожает жизни ", - рассказали в медучреждении, где сейчас находится ребенок.

В службе по делам детей исполнительного комитета Новоукраинского горсовета ситуацию комментируют сдержанно. Там говорят, что 9 августа патронажный педиатр и медсестра сообщили, что при осмотре десятимесячного младенца, увидели в семье в тяжелом состоянии другого ребенка - истощенного четырехлетнего мальчика. Несмотря на настояния медиков, госпитализировать малыша родители категорически отказались.

"Мы сразу поехали к семье, однако в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией ", - комментирует начальник местной службы по делам детей Александр Спринсян.

В службе констатируют, до сих пор семья не стояла у них на учете, потому сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало, а также не было возможности осмотреть и оценить условия проживания детей, так как работников родители не пускали в помещение. В то же время там отмечают, сейчас решается вопрос о лишении прав родителей, однако все будет зависеть от выводов судмедэкспертизы и суда.

Кроме четырехлетнего сына, в семье есть еще трое дочерей - 2008, 2012 и 2017 рождения.

Правоохранители открыли уголовное производство за злостное невыполнение родительских обязанностей.

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