Под завалами рухнувшего автомобильного моста в Генуе на северо-западе Италии нашли выживших. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает телеканал Rai News.

По данным журналистов, уже извлечены семь пострадавших. Они госпитализированы в городские больницы на вертолетах. У многих - переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего.

Телеканал со ссылкой на источники в МВД сообщает, что уже найдены тела 11 погибших, в том числе ребенка.

В сети также появились кадры в места спасательной операции. На них запечатлено тело человека на носилках. Также видно, что в Генуе не прекращается дождь.

Спасатели обнаружили на месте ЧП как минимум 10 покореженных автомобилей, как легковых, так и грузовиков. Некоторые из них упали в реку. В качестве меры предосторожности некоторые машины, оставшиеся на мосту вблизи провала, пока не трогают, сообщает издание ANSA.

Видео: twitter.com/Tersite66

Как сообщала "Страна", автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10, обрушился ранее во вторник. Мост проходил над промзоной и железнодорожными путями. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. Реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

Напомним, что у Кличко уже перекрыли съезды для ремонта "уставшего" Шулявского моста.