Работники столичного Зеленстроя сегодня, 14 августа, спилили уникальные деревья возле первого корпуса Киевского политехнического университета. Об этом пишет издание "Хмарочос".

Издание отмечает, что в Соломенском отделении "Киевзеленстроя" ему предоставили акты выполненных работ. Согласно документам, деревья срубили из-за их аварийного состояния. Перед этим, по заявке КПИ коммунальщики провели обследование.

Всего, согласно акту выполненных работ, на территории парка КПИ срезали 13 деревьев, а одно из них обрезали.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Большинство деревьев "Киевзеленстрой" признал трухлявые или такими, которые имеют аварийный угол наклона. Причем самому старому дереву - ели европейской - было уже более 100 лет. Ее спилили, поскольку, по определению коммунальщиков, она на 80% была сухостоем. А ивы, которым было по 60 и 70 лет были признаны "трухлявыми и дуплистыми".

Фото: hmarochos.kiev.ua

Издание пишет, что озеленение парка началось еще в позапрошлом веке одновременно со строительством учебных корпусов с участием студентов и преподавателей. Строительство корпусов завершилось в 1898 году. Согласно смете, на строительство парка выделялось 49 тысяч 143 рубля и 48 копеек. В основу планирования был положен регуляторный принцип – когда рисунок аллей, дорожек и клумб с зелеными насаждениями имеет правильную геометрическую форму.

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