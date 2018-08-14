В понедельник, 13 августа, в селе Верхний Коропец Закарпатской области пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП. В результате пострадали двое детей. Сам он скрылся с места происшествия.

По данным полиции, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"После совершенного (ДТП, - Прим.Ред.) мужчина, находившийся за рулем, с места происшествия скрылся. Двух детей 6-ти и 13-ти лет, которые были пассажирами, с травмами различной степени тяжести каретой скорой помощи доставили в областную больницу. Также за помощью медиков обратились еще трое пассажиров микроавтобуса, в возрасте 44-х, 45-ти и 53-х лет", - сообщили в полиции.

Правоохранители нашли водителя микроавтобуса менее чем за час. Им оказался 33-летний житель поселка Чинадиево Мукачевского района, он прятался в доме. Оказалось, что его сожительница - мать одной из пострадавших девочек.

После полиция направила водителя в больницу, где у него обнаружили 3,07 промилле алкоголя.

По факту ДТП с пострадавшими в полиции начали расследование по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Автомобиль полиция отправила на спецплощадку.

Фото: zk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве произошло двойное ДТП с участием семи машин, пострадала годовалая девочка.

Напомним, что в ДТП в Николаеве пострадали шесть человек, среди них трое детей.