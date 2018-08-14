Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого охраняет 8 человек. Об этом пишет Украинская правда. Кроме того, он признался, что его дом собарались поджечь.

"Меня охраняют 8 человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом",- сказал Назар Холодницкий и добавил, что не рассказывал о поджоге, "потому что считал это неуместным".

Антикоррупционный прокурор обратился с письмом о предоставлении охраны в Генеральную прокуратуру, которая перенаправила его в Управление госохраны: "Гелетей (глава УГО - Прим. Ред.) сказал, что надо такую просьбу подавать в Администрацию президента", - пояснил Холодницкий.

Как заместителю генпрокурора, охрану ему предоставили в ноябре 2016 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Холодницкий ушел в долгий отпуск до 13 сентября.

Также мы сообщали, что глава НАБУ пожаловался, что дело Холодницкого забрали в СБУ, а его детективов выкинули из группы.