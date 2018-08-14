Николай Новиков, который заявил о своем алиби в момент нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, "обоснованно подозревается", а свидетели, которые могут подтвердить его невиновность, пусть официально обращаются в полицию. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Собранные доказательные материалы позволили установить и задержать 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, который обоснованно подозревается именно в нападении на потерпевшую", - пишет он.

По словам Аброськина, сейчас проводится "большое количество необходимых экспертиз, а также продолжаются многочисленные следственные действия, в том числе по проверке показаний подозреваемого".

"Я бы не советовал любым заинтересованным лицам давать советы полицейским, когда и кого, в какой последовательности допрашивать, или давать оценку действиям следователей, расследующих дело. Давайте каждый будет заниматься своей работой", - заявил полицейский чиновник.

Он подчеркнул, что полиция обращалась к общественности с просьбой помочь в установлении лица, совершившего преступление, но "к нам не обратилось ни одно лицо". "Еще раз обращаюсь к нашим гражданам с просьбой обращаться в полицию, если известна какая-либо информация, которая может быть полезна следствию", - сказал Аброськин.

Он дал телефоны, по которым можно обращаться: 050-418-42,34 (дежурная часть департамента уголовного розыска) и 044 299-00-39, 050-41-84-234 (департамент стратегических разработок).

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroski

Напомним, журналисты нашли свидетелей, которые доказывают невиновность арестованного Новикова. Согласно показаниям арестованного, он в момент покушения, отдыхал в кемпинге на берегу Черного моря в селе Приморское - в 95 километрах от места преступления. Адвокат подозреваемого сказал, что показания об отдыхе на море могут подтвердить 7-8 человек. Но полиция почему-то их не опросила.

31 июля в Херсоне неизвестный облил сотрудницу горсовета и активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Полиция возбудила дело о хулиганстве, позже сменив квалификацию на нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания, а в итоге рассматривает это нападение как покушение на убийство.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции отрицают, что следователи конфликтовали с облитой кислотой херсонской активисткой Гандзюк.

Также мы писали о том, что СБУ подозревает правоохранителей и сотрудников госорганов в организации покушения на Гандзюк.