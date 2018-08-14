Российская правозащитница Зоя Светова 14 августа встретилась с украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии в городе Лабытнанги, сообщает RTVI.

По словам Световой, она разговаривала с режиссером два часа в его палате в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Правозащитница сообщила, что режиссер находится в "хорошей и чистой" четырехместной палате. Сам Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

Светова рассказала, что врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают все, что могут, но не дают никаких прогнозов. По словам Световой, адвокат сообщал, что Сенцов получает капельницы и питательную смесь, но это "не та ситуация, которая может спасти жизнь" режиссеру. Правозащитница рассказала, что Сенцов не планирует прекращать голодовку. Цель режиссера осталась прежней: освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем. Она добавила, что необходимо как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных. Видео с кадрами того, как Светова выходит от Сенцова, опубликовала в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

Ранее "Страна" писала о том, что в России опровергают информацию об экстремальном уменьшении веса у Сенцова.

Также мы сообщали, что в Евросоюзе попросили Россию оказать качественную медпомощь голодающему Сенцову.