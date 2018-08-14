Во вторник, 14 августа, возле итальянской Генуи внезапно обрушился автомобильный мост. В это время по нему проезжал транспорт. В момент трагедии автомобили и люди также находились под мостом. Инцидент произошел на автостраде А10.

Фото и видео с места крушения

На мосту рухнул пролет длиной примерно 100 метров. Под ним находились склады, офисные центры и несколько жилых зданий. Их зацепили обломки. Но основная часть конструкции упала на железнодорожные пути. На первых фото в места происшествия видно, что под обломками находятся сплющенные машины. Полиция обнаружила минимум 10 покореженных транспортных средств.

Фото: twitter.com/NiceMeteo06

Фото: twitter.com/il_pucciarelli

Полиция Генуи обнародовала фото, на котором видно, как выглядит мост после обрушения сверху.

Фото: twitter.com/poliziadistato

Очевидцы сняли момент падения участка моста. Он рухнул во время проливного ливня и тумана. Окружающие не могут сдержать ужаса, когда видят, как у них на глазах рушится конструкция.

Также появилось видео моста после обрушения, снятое с вертолета. На нем видно, что спасательная операция проходит в сложных погодных условиях.

OMG. An aeral view of the tragedy in #Genoa, where a major motorway bridge has collapsed. This is appalling. #Italy

via @belcastrotw pic.twitter.com/jodF6eIUP8 — Antonello Guerrera (@antoguerrera) 14 августа 2018 г.

Одна из машин чудом удержалась на краю. Мост обвалился в 20 метрах от нее. Водитель по имени Риччи. который находился за рулем грузовика, рассказал, что находится под сильными впечатлениями.

"Я видел, как все рухнуло просто сверху вниз, как будто молния ударила. Сначала рассыпалась центральная опора, потом все остальное", - рассказал он.

Фото: twitter.com

Погибшие и пострадавшие

Источники в МВД Италии сначала подтвердили гибель 11 человек, среди которых один ребенок. Позже стало известно, что погибли не менее 22 человек. По последней информации, погибли около 30 человек. Об этом сказал глава МВД Италии.

Без вести пропавшими пока считаются около 10 человек. По данным итальянских СМИ, в момент обрушения на мосту находились около 20 автомобилей. Инцидент также привел к повреждению газовых труб и утечке газа.

Спасательная операция

Движение на магистрали перекрыто в обоих направлениях. Идет спасательная операция. По состоянию на 15:30 по киевскому времени из-под завалов вытащили семь выживших с травмами и переломами. Вертолетом их доставили в больницы.

На помощь местным медикам направляются бригады из соседних регионов Италии. На месте работают около 200 спасателей.

На месте психологи оказывают помощь некоторым свидетелям крушения моста, которые находятся в шоковом состоянии.

Причины обрушения

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Кроме того, телеканал La7 со ссылкой на очевидцев, сообщил, что перед тем как мост обрушился, в него ударила молния.

Еще одна версия - смещение почвы из-за потоков воды. В этот день в Генуе шел очень сильный дождь. Издание ANSA уточняет, что во время обрушения на мосту проходили работы по техническому обслуживанию и укреплению перекрытий.

Министр инфраструктур и транспорта Данило Тонинелли заявил, что такое не может происходить в цивилизованной стране, такой, как Италия.

Мост высотой около 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона. Он был возведен в 1960-х годах. Реконструкция моста проводилась в 2016 году.

Фото: twitter.com