Во вторник, 14 августа, возле итальянской Генуи внезапно обрушился автомобильный мост. В это время по нему проезжал транспорт. В момент трагедии автомобили и люди также находились под мостом. Инцидент произошел на автостраде А10.

На мосту рухнул пролет длиной примерно 100 метров. Под ним находились склады, офисные центры и несколько жилых зданий. Их зацепили обломки. Но основная часть конструкции упала на железнодорожные пути. На первых фото в места происшествия видно, что под обломками находятся сплющенные машины. Полиция обнаружила минимум 10 покореженных транспортных средств.

Фото: twitter.com/NiceMeteo06

Фото: twitter.com/il_pucciarelli

Полиция Генуи обнародовала фото, на котором видно, как выглядит мост после обрушения сверху.

Фото: twitter.com/poliziadistato

Очевидцы сняли момент падения участка моста. Он рухнул во время проливного ливня и тумана. Окружающие не могут сдержать ужаса, когда видят, как у них на глазах рушится конструкция.

Также появилось видео моста после обрушения, снятое с вертолета. На нем видно, что спасательная операция проходит в сложных погодных условиях.

OMG. An aeral view of the tragedy in #Genoa, where a major motorway bridge has collapsed. This is appalling. #Italy

via @belcastrotw pic.twitter.com/jodF6eIUP8