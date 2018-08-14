Певец Олег Винник отпраздновал свой день рождения на самой дорогой вилле в Доминикане, продолжая отпуск в этой тропической республике в "несезон".

Принявший музыканта карибский остров на фото выглядит райским, но опытные отдыхающие предупреждают, что летом там плохой сезон. По их словам, в это время года там очень жарко, а океан - грязный, сообщает ТСН.

В течение всего отпуска Винник постоянно выкладывает в соцсети фотографии и видео себя счастливого - с кокосами, в бассейне, на пляже и на пальме. И развеивает миф о кокосовом молоке: "В кокосовых орехах молоко, как все думают - там водичка со сладковатым, иногда кисловатым вкусом", - предупреждает он.

Видео: instagram.com/olegg.vynnyk

Почему Винник поехал в Доминикану не в сезон - загадка. В январе-феврале там намного лучше, потому не так жарко и в воде не так много водорослей.

Летом же океан не только грязный, но вонючий - и все из-за водорослей. Они повсюду и источают невыносимый запах. Местные жители для борьбы с ними используют сетки и лопаты, но это не помогает - вместо голубой вода в Доминикане сейчас темная.

Если с сезоном для отпуска на Доминикане певец, возможно, ошибся, то место на острове выбрал - самое дорогое. Он поселился в имении под названием "Вилла Бланка".

Винник отпраздновал юбилей (31 июля) в Доминикане. В этом районе Пунта-Каны живут только богатые и знаменитые. Чтобы попасть на территорию, нужно преодолеть два пункта пропуска со шлагбаумами. Там есть большое поле для гольфа и несколько десятков имений - в том числе принадлежащие Хулио Иглесиасу и балетмейстеру Михаилу Барышникову. Передвигаются жители вилл преимущественно на гольфкарах и предпочитают скрываться от посторонних глаз.

По словам побывавших на месте журналистов, когда попадаешь туда, кажется, что там вообще никто не живет. Вилла, где жил Винник - ​​полностью соответствует своему названию - Villa Blanka. Она - белая и снаружи, и внутри (Blank с гаитянского - белый).

Имение рассчитано на шесть королевских спален. Там есть джакузи, бассейн, собственный повар и дизайн от Оскара де ла Рента. Двор выходит на поле для гольфа. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры, как Винник выходит из гольф-кара и едет в сторону моря. Рядом с ним продюсер и двое мужчин - один из них, очевидно, сын Винника, 14-летний Джулиан.

Фото: tsn.ua

Видео: youtube.com/ТСН

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