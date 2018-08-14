Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые прокомментировал раскол в своей партии "Рух Нових сил" на почве намерений члена наблюдательного совета партии Юрия Деревянко идти в президенты. Но против этого выступили часть региональных организаций.

Михо дал понять, что не поддерживает идею выдвижения отдельного кандидата от своей партии.

"На этих выборах мы не сможем выставить хорошего кандидата. Но он (Деревянко - Прим.Ред.) ездит, встречаются с людьми. Я думаю, что многие вещи должны решаться на месте. Я не должен за этих людей принимать решение", — сообщил «Стране» Саакашвили.

Он также сказал, что пока не готов поддержать и каких-либо других кандидатов в президенты (при том, что часть его команды уже перешла на работу в штаб к Анатолию Гриценко).

"На этом этапе я не готов никого поддержать. Мы сперва должны поменять систему выборов. Провести референдум, у людей должна быть возможность прямого электронного голосования", - сказал Саакашвили.

Интервью с Саакашвили можно также посмотреть в видео-версии.