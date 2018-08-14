В Польше в городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства повесился 59-летний гражданин Украины. По данным местных СМИ, украинец не имел страховки и боялся депортации в Украину. Дело изучает прокуратура. Об этом сообщает Польское радио.

По информации издания Gazeta Olsztyńska, гражданин Украины был госпитализирован в день, когда он должен был на поле заменить своего брата. В результате несчастного случая на работе мужчине раздавило таз. В лечебном учреждении он провел несколько дней.

Трагедия произошла утром. Украинец повесился в палате для больных. В больнице он понял, что не имеет страховки, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация на родину.

Правоохранители допросили персонал больницы. Никто из работников заведения не знает, что могло стать причиной самоубийства украинца. О смерти мужчины сообщили в Посольство Украины в Польше.

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