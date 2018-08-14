В городе Борисполь Киевской области по ул. Мичурина двоих сотрудников "Киевоблэнерго" засыпало землей. Они выполняли ремонтные работы в котловане. Сообщение об этом поступило в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района в понедельник, 13 августа, передает пресс-служба ГСЧС.

На место были срочно направлены спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь. Работники ГСЧС немедленно начали работы по откапыванием пострадавших с помощью шанцевого инструмента.

Мужчина 1991 года рождения был спасен и поднят на поверхность. С переломом руки он передан врачам. Второй рабочий, 1974 года, к сожалению, погиб.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Николаевской области после протестов жителей ремонтники начали латать дороги.

С 26 марта жители села Возсиятское, что на Николаевщине, перекрыли трассу из-за ее чрезвычайно неудовлетворительное состояние с многочисленными глубокими выбоинами и местами разрушенным покрытием.

Напомним, что Facebook запустил свой первый сервис для поиска ремонтников, уборщиц и сантехников.