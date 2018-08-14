В эксклюзивном интервью "Стране" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился пикантными подробностями, как справлял нужду во время акций протеста у стен Верховной Рады, и чего ему это стоило.

"Страшно не было. Было неуютно. Например, когда мы жили в палатках на Майдане, некуда было сходить в туалет. Потому что в те же туалеты ходил и спецназ. И меня там могли схватить", — сообщил Михаил Саакашвили, отвечая на вопрос "Страны", в какой момент ему было страшно в период, когда украинская власть пыталась его арестовать и депортировать из страны.

По его словам, кто-то из активистов протеста предложил поставить в палатку, ведро, но экс-президент Грузии отказался: «Я на это не пошел…Разными ухищрениями как-то проникали в эти туалеты. Ходил в туалет, рискуя всем. А потом мы с Сандрой (Сандра Рулофс – супруга Саакашвили) пытались проникнуть в гостиницу "Киев", чтобы помыться. Потом пошли в "Жовтневый", и везде охрана нас не пускала. Тогда Сандра шутила, что мы, как Иосиф и Мария, которых никуда не пускают".

Любопытно, что из всего интервью с бывшим президентом Грузии и губернатором Одесской области блогеров, лояльных к президенту, зацепило именно это откровение Саакашвили - про походы в туалет.

Интервью с Саакашвили можно также посмотреть в видео-версии.