Украинский спортсмен Сергей Малик установил мировой рекорд скорости, разогнав свой электрический мотоцикл до 168 км/час. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Рекорд был установлен на на озере Бонневиль в США.

"Рекорд есть! Спасибо всем, кто приложился к этому проекту, всем, кто верил в себя и в нас. Мы второй раз внесли наш желто-синий флаг в Зал славы Бонневиля!", - отметил он.

Фото: facebook.com/Sergii Malyk

Любопытно, что рекорд украинец установил на специально оборудованном электрическом мотоцикле Dnepr Electric.

Известно, что за год до этого, в 2017 году, Малик установил другой мировой рекорд, развив на мотоцикле КМЗ Днепр скорость 116,86 км/час. Тогда транспортное средство оказалось быстрейшим в классе 650 М-РВG.

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