В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10. Об этом сообщает во вторник, 14 августа, Reuters.

Сообщается, что рухнул пролет длиной около 100 метров. На мосту могли находиться автомобили.

Фото: twitter.com/farmaciaserrage

Пока точных сообщений о жертвах или пострадавших нет, однако, по данным скорой помощи, десятки людей погибли. Также уже появилось видео как спасатели убирают трупы рядом с обрушившимся мостом.

Видео: twitter.com/farmaciaserrage

Фото: twitter.com/rulesandmarkets

Агентство ANSA пишет, что под обломками находятся по меньшей мере 10 легковых и грузовых автомобилей. Отмечается, что причиной обрушения мог стать структурный недочет.

Автомобильное движение "полностью заблокировано", пишет издание Adnkronos. Десятки автомобилей остались в тоннелях, ведущих к обрушившемуся мосту.

Мост высотой около 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.

Фото: twitter.com/rulesandmarkets

Reuters отмечает, что конструкция была возведена в 1960-х годах. Реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

Видео: youtube.com

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