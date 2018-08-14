Во вторник, 14 августа, на станции метро "Вокзальная" в Киеве женщине стало плохо. Она потеряла сознание и упала на эскалаторе. Об этом сообщает dtp.kiev.

Сразу после инцидента работники метрополитена сразу же остановили движение эскалатора. В следствие этого на платформе образовалась давка. Люди были вынуждены подниматься по эскалатору пешком, а в это время поезда подвозили все новых пассажиров.

Состояние потерявшей сознание пассажирки в данное время не известно. На станцию метрополитена прибыли медики и полицейские.

Фото: dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в метро Киева начнут строить туалеты для пассажиров. Работники также возьмутся за благоустройство вокруг станции: пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и точек торговли.

Также мы писали, что нетрезвый киевлянин устроил аттракцион невиданной щедрости, раздавая поездки в метро.